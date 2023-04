Traden aber mit System

Aus einem eng begrenzten Pool von interessanten Investmentmöglichkeiten wird mittels Charttechnik regelbasiert investiert. Es wird höchstens in fünf Aktien gleichzeitig investiert. Titel bleiben in der Watchlist, solange sie für mich überzeugende Investments sind. Wenn sie diese Kriterien nicht mehr erfüllen, werden diese aus der Watchlist entfernt und durch andere Interessante ersetzt. Einstieg und Ausstieg in die jeweiligen Trades ist mittels Charttechnik festgelegt. Dadurch wird systematisch investiert. Ausstiegspunkte sind sehr eng gehalten, so dass keine größeren Verluste entstehen können. Gewinne werden laufen gelassen, bis der Chart den Ausstieg vorgibt. Ziel ist ein langfristiger und stetiger Vermögensaufbau.