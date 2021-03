Alle ARK ETFs von Cathie Wood

Handelsidee

In diesem Wikifolio werden alle ETFs von Cathie Wood vereint, um günstig in alle "disruptive innovation" ETFs gleichzeitig investieren zu können.



Den aktiv gemanagten ETFs fällt hierbei ein Anteil von insgesamt 90 % zu.

Die Index folgenden ETFs fließen mit einem Gesamtanteil von 10 % ein.



Jährliches Rebalancing und ggf. Erweiterung um neue ARK ETFs.



Einige ETFs sind zurzeit nicht in Deutschland handelbar und werden dann ggf. bei dem jährlichen Rebalancing eingepflegt!



