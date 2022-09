Batterie und Wasserstoff

Die Frage nach der künftigen Energiespeicherung lautet derzeit (2022) Wasserstoff oder Batterie. Aus meiner Sicht gibt es nur eine Antwort, nämlich dass es beide parallel geben wird. Denn die Schwächen des Einen, sind die Stärken des Anderen. Hierzu soll ein Pool an Unternehmen erstellt werden, welcher im Laufe der Zeit erweitert werden kann. Die Investitionsentscheidung soll anhand der relativen Stärke der Kurse geschehen und die Anlage soll in Aktien erfolgen. Dabei soll keine Einschränkung auf bestimmte Länder erfolgen. Zur Messung der Börsenstimmung soll eine selbst entwickelte Ampel Beachtung befinden. Befinden sich dieser Stimmungsmesser im negativen Bereich, so kann ein Derivat auf einen Index (bspw. S&P500) als Absicherung dienen. Dies kann sowohl ein Short-ETF, ein Knock-Out oder sonstige Hebelprodukte sein. Die Überprüfung der Indikatoren und der Stärke der Aktien soll in der Regel einmal in der Woche erfolgen. Insofern kein Kauf- oder Haltekriterium erfüllt ist, kann die Cashquote erhöht sein. Der Anlagehorizont soll überwiegend langfristig sein. In einigen Fällen könnten auch einzelne Positionen kurzfristig gehalten werden.