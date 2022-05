Global stock picking rethought

Ich werde hauptsächlich diversifiziert in innovative Geschäftsmodelle investieren, allerdings auch defensive Werte und Old Economy beimischen. Ich handele ausschließlich mit Aktien. Meine Kriterien, sind der Case, die Bewertung, Charts, Trend, Momentum. Die Werte sollen grundsätzlich mindestens 5 Jahre gehalten werden, allerdings kann das in konkreten Fällen abweichen. Meine Quellen sind Investor relations, seeking alpha, Wall Street Journal, Economist und YouTube.