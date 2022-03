cpk Invest

Handelsidee

Das Portfolio soll Anlagechancen aus dem gesamten internationalen Anlagespektrum wahrnehmen. Aus diesem Grund sollen dem Portfolio bewusst nur wenige Beschränkungen auferlegt werden um das volle Potential des Marktes auszuschöpfen.



Das Portfolio soll aktiv gemanagt werden und wird fundamental und charttechnisch auf gewinnbringende Aktien, ETFs und Fonds analysiert. Den überwiegenden Portfolioanteil sollen dabei Aktien ausmachen, die sich in einem stabilen, aufwärtsgerichteten Trend oder in einer aussichtsreichen charttechnischen Ausgangslage befinden. Der innere Wert einer Aktie spielt dabei die größte Rolle. Durch diese fokusierte Einzeltitelselektion soll ein Portfolio entstehen, dass sich durch relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt auszeichnet.



Der Zeithorizont der Investments soll auf eine mittel- bis langfristige Halteposition ausgelegt sein. Zur Analyse und Steuerung soll unter anderem ein selbst erstelltes Handelstool (Excel) dienen. Eine zusätzliche Chartanalyse hilft beim Einstieg. Die Methoden der Charttechnik wie bspw. Trendbestätigungs- und Trendwendeformationen,Relative Strength Index (RSI) und stochastische Oszillatoren werden angewandt. Des Weiteren ist beabsichtigt fundamentale Unternehmensanalysen und makroökonomische Informationen zur Entscheidungsfindung zu nutzen.



Die Möglichkeit des Einsatzes von ETFs soll ein Instrument der Anlage sein mit dem der Anleger in jeder Marktphase profitieren, aber auch, insbesondere in turbulenten Börsenphasen, gegen Wertverluste geschützt werden kann.



Durch die Selektion besonders interessanter Werte aus dem Nebenwerte- und Technologiesektor soll das Alpha generiert werden. Es wird jedoch grundsätzlich angestrebt, die entstehende Volatilität durch ein möglichst intelligentes und zeitnahes Risikomanagement zu minimieren.