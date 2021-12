-Cybersecurity

Handelsidee

Da ich mich im Bereich von Technologie meines Erachtens gut auskenne, da ich selbst als Data-Engineer arbeite habe ich mich entschlossen Firmen bei denen ich ein hohes Potential sehe in einem Wikifolio zusammenzufassen.

Dieses Wikifolio hält Firmen, die ich persönlich während meiner Arbeit als Data Engineer verwende und selbst Erfahrung mit habe. Diese persönlichen und sehr nahen Erfahrungen zum Endprodukt der Firma erlauben mir gut einzuschätzen, welche Firmen besonders wichtig sind, also einen Burggraben haben und innerhalb einer digitalisierten Firma unersetzlich und welche temporär zur Verwendung kommen, aber langfristig nicht.



Es soll das Risiko gestreut werden dadurch, dass möglichst viele Firmen sich im Wikifolio befinden. Dies ist ein besonders schnell Wachsendes Feld und somit sind Kursschwankungen mit einzubeziehen. Langfristig gesehen hat diese Feld aber eine sehr wichtige Stellung in der Wirtschaft.



Es wird eine mittel bis langfristige Haltedauer angestrebt, hierbei plane ich auch die aktuelle Marktlage mit in Betracht zu ziehen. mehr anzeigen