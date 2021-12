Dividend Original

Handelsidee

Das Wikifolio soll Dividendenwerte abbilden. Dabei sollen folgende Auswahlkriterien gelten:



Marktkapitalisierung: >= 300m USD

Dividendenwachstum: >=5x über die vergangenen 12 Fiskaljahre

Im Umlauf befindliche Aktien: >= 5m im vergangenen Fiskalquartal

Institutionelle Anleger: >= 80

Earnings per share mindestens in den letzten 7 Fiskaljahre gesteigert

In den letzten 12 Fiskaljahren Dividende gezahlt

mehr anzeigen