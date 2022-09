Bulle und Baer

Eine überaus sehr erfolgreiche Strategie, die gerade durch einen Bärenmarkt ihre klare Outperformance erzielt. Mit Hilfe von Charttechnik wird geprüft ob das Underlying (Index, Bitcoin) sich in einem Bullen- bzw. Bärenmarkt befindet und entsprechend gehandelt. In einem identifierten Bullenmarkt ist man voll investiert. Dreht der Trend in einen Bärenmarkt wird die Position verkauft oder in ein Shortpapier des Basiswertes getauscht. In der Regel ohne Hebel. Da jeder Bärenmarkt irgendwann endet wurde eine Systematik entwickelt, in welchen Teilschritten wieder investiert wird bzw. von short in long getauscht wird. Somit soll bereits nach kürzeren Bärenmarktphasen eine positive Rendite erzielt werden bis der Trend wieder positiv wird. Die Outperformance gegenüber dem "Investiertbleiben" wird umso höher je größer die Kursrückgänge sind. Beim Bitcoin sind oftmals starke und höchst profitable Trendbewegungen vorhanden gewesen, die es zu nutzen gilt. Das aktuelle Shortsignal entstand bereits über 40.000 USD!!! Und ist noch aktiv. Startinvest liegt hier bei 10 Prozent der Gesamtsumme. Indizes bei 90 Prozent. Mit dieser Handelsidee soll es zu keinen größeren Verlusten mehr im Bärenmarkt kommen. Nach nahezu jedem Bärenmarkt wird eine Outperformance gegenüber dem Investiertbleiben erzielt. Sobald ein Bullenmarkt identifiziert wird, wird wieder voll investiert. In den vergangen Jahren (Backtest ca. 10 Jahre) hätte der DAX um über 80 % outperformt werden können bei strikter Einhaltung der Regeln. Bei höheren Schwankungen, wie zum Beispiel beim Bitcoin, war es nochmal deutlich mehr, weshalb dieser mit reingenommen wird, solange es Sinn macht. Da wir aktuell in den Indizes und Bitcoin in einem fortgeschrittenem Trendstadium sind, ist das Depot beim Start teilweise Long und Short aufgrund der geregelten Reinvestition.