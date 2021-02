Genomik Crispr und Biotech

Handelsidee

Dieses Wikifolio investiert in den sehr zukunftsträchtigen Markt der Biotechnologie, darunter unter Anderem in die Themengebiete CRISPR, gezielte Therapeutika, Bioinformatik, Molekulare Diagnostik, STammzellen und Agrarbiologie. Ziel ist hierbei vor allen Dingen eine langfristige Investitionsstrategie, welche die Gewinner der nächsten 5-10 Jahre herausbilden soll.



In diesem Zuge werden die verschiedenen Marktkandidaten auf der Watchlist regelmäßig gescreent und das Potenzal der jeweiligen Forschungsgebiete sowie der bereits in Studien befindlichen Produkte bewertet. Da es sich bei den meisten Titeln um Wachstumstitel handelt, wird eine Fundamentaldatenanalyse lediglich unterstützend eingesetzt. Wesentlich für die getroffenen Investitionsentscheidungen sind stattdessen vor allen Dingen Vergleiche der vorgestellten Technologien und Produkte mit der Konkurrenz mehr anzeigen