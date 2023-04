Stabile Gewinne 2.0

Eine Aktie steigt, wenn die Gewinne im Unternehmen langfristig steigen. Das ganze ist kein Hexenwerk, sondern logischer Verstand. Das ist auch der Grundgedanke des Portfolios. Es werden Unternehmen ausgewählt, die ihre Gewinne langfristig steigern konnten und dies auch mit hoher Wahrscheinlichkeit in Zukunft noch tun werden. Es wird hierbei eine ganz simple Buy-and-Hold-and-Check-Strategie verwendet. Es wird sich also ausschließlich um Einzeltitel handeln, welche weder von der Größe des Unternehmens, noch von der Länderauswahl eingegrenzt wird. Auch wird keine feste Haltedauer festgelegt, denn im Besten Fall bleiben die Aktien ein Leben lang. Bei der Aktienauswahl wird in erster Linie auf ein hohes Maß an Stabilität der Gewinne, sowie einem vernünftigen Gewinnwachstum wert gelegt. (Keine Strategie funktioniert ohne Entwicklung des Gewinns) Im nächsten Schritt werden Nebenkriterien, wie die Verschuldung herangezogen. Auf Einstiegskurse oder ähnliches wird kein Wert gelegt. Für die Auswahl der Aktien werden vorrangig selbsterstellte Screener herangezogen, welche für mich und die Community einen Mehrwert bieten sollen.