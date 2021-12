Innovative Wachstumsunternehmen

Handelsidee

In diesem Wikifolio möchte ich in zukunftsgewandte Wachstumsunternehmen investieren, welche in chancenreichen Sektoren tätig sind.

Meine Kauf- und Verkaufsentscheidungen werden sich dabei an der Trendfolgestrategie und jenen Medienberichten orientieren, die größere Auswirkungen auf einen Aktienkurs haben könnten (Newstrading). Dabei sollten allerdings andere Faktoren, wie beispielsweise längerfristige Entwicklungsmöglichkeiten eines Unternehmens, Quartalszahlen und neu entwickelte Produkte nicht ausbleiben. Besondere Beachtung finden sollten zudem ökonomische, ökologische, gesellschaftliche, politische und soziale Veränderungen/Herausforderungen, von denen das jeweilige Wertpapier profitieren könnte.

Ich strebe grundsätzlich eine mittelfristige Haltedauer an, welche allerdings unterschiedlich ausfallen kann, je nach Investition: Bestimmte Börsengiganten werden das Wikifolio wohl nie verlassen, Unternehmen, deren großes Potenzial ich durch die jeweiligen Kurse noch nicht repräsentiert sehe, können länger gehalten werden, wobei ich Aktien mit ungerechtfertigt hohen Kursen abstoßen werde.

Mein Anlageuniversum wird gänzlich auf Aktien und ETFs beschränkt sein, wobei der ETF-Anteil 10 % des Wikifolios nicht überschreiten sollte, um eine angemessene Diversifizierung stetig beizubehalten und trotzdem größere Investitionen in bestimmte Unternehmen zu ermöglichen. Ferner möchte ich aktive Risikobegrenzung durch das Verhindern übermäßiger Gewichtungen einzelner Werte betreiben. Des Weiteren sollte mindestens die Hälfte der Gesamtinvestitionen in größeren, bereits etablierten Unternehmen zentriert sein, von denen ich langfristig überzeugt bin. Der Cashbestand kann dabei immer variieren.

Da die bisher stärksten Wachstumsunternehmen ihren Firmensitz in den USA haben oder am NYSE gehandelt werden, sollte sich dort der Investitionsschwerpunkt meines Wikifolios befinden. Von anderweitigen, ebenfalls aussichtsreichen Anlagemöglichkeiten werde ich allerdings nicht zurückschrecken.