Just like an ETF

Handelsidee

Dieses Wikifolio soll ähnlich wie ein ETF fungieren. Ziel ist es, die Vorteile eines ETF`s zu nutzen und einige seiner Nachteile zu reduzieren.

ETF`s werden gerne sehr lange bespart und minimieren das Risiko eines Investments in Einzelaktien. Es gibt jedoch einen großen Nachteil, man kauft bei ETF`s immer dem ihm zugrunde liegende Index. Wenn in dem Index sich Aktien befindet in die man nicht investieren würde, kauft man Sie mit dem ETF trotzdem mit. Genau hier setzt dieses Wikifolio an. Es werden spezielle Investmentkriterien aufgestellt und nur die Aktien, die diese Kriterien erfüllen, werden in den eigenen Index aufgenommen. Solange die jeweilige Aktie die Kriterien erfüllt, bleibt sie im besten Fall über Jahre hinweg im Portfolio enthalten und wird demnach nie verkauft.



Kriterien:

• Wachstum schlägt Value; Es ist nicht ausgeschlossen das eine Aktien eine Dividende zahlt, jedoch muss der Fokus auf das Wachstum überwiegen.

• Der langfristige Wachstumstrend muss intakt sein



Für wen ist dieses Wikifolio geeignet?

Dieses Wikifolio ist für Anleger gedacht, die ihr Geld investieren wollen und sich nicht mit dem Thema „Aktie und Börse“ beschäftigen wollen. Idealerweise ist der Anlagehorizont langfristig ausgerichtet.



Das Wikifolio wird passiv nach den Anlagekriterien gemanagt. Für die Fundamentaldaten werden die Quartals-, Halbjahres- und Jahresberichte der investierten Unternehmen benutzt um zuverlässige Informationen zu erhalten.

mehr anzeigen