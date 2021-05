Handelsidee

Eine langfristig erfolgreiche Geldanlage erfordert zwei Dinge: Geduld und Disziplin. Beides kann dieses Wikifolio Anleger*innen nicht ganz abnehmen. Es will aber das Investieren ein bisschen einfacher machen. Die Grundidee ist ein diversifiziertes globales Portfolio aus Aktien, Anleihen, Immobilien und Gold. Wir kümmern uns um die Regeln (also die Disziplin), und zwar nicht nur darum sie aufzustellen, sondern auch sie einzuhalten. Heißt: Wir entwickeln eine Allokation und kümmern uns über das Jahr hinweg darum, das Portfolio im Gleichgewicht zu halten. Ihr braucht nur das Zertifikat darauf zu erwerben und partizipiert automatisch von unserer Arbeit. Weil es um langfristige Anlage und nicht um schnelles Reichwerden geht, setzen wir die Kosten so niedrig wie hier möglich an. Der Name JustAnlage spielt auf den einfachen Ansatz an, langfristig und günstig Geld anzulegen. Dieses Wikifolio setzt auf langfristige Wertsteigerung und regelmäßige Cashflows (Ausschüttungen) und verzichtet auf spekulative Short-Positionen. Ein technisches Wort zum Schluss: Die Anpassung erfolgt bei großen Abweichungen von der Strategie quartalsweise, ansonsten jeweils zum Jahresende. Dann stellen wir die ursprüngliche Gewichtung wieder her. Beim Start ist das Portfolio folgendermaßen aufgeteilt:

Aktien Industrieländer (ESG): 50%

Aktien Schwellenländer: 10%

Aktien Nebenwerte Deutschland: 10%

Immobilien-Aktien global: 5 %

Anleihen global: 20%

Gold: 5%