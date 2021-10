Megatrend Aktien

Handelsidee

Ziel dieses Wikifolios ist es durch die Anlage in Aktien von Unternehmen die einem Megatrend folgen langfristig überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.



Auch wenn das Thema Megatrend mittlerweile ausgelutscht ist… hättest du Ende des 19. / Anfang des 20. Jahrhunderts lieber in einen soliden, Gewinn erwirtschaftenden Kutschenhersteller investiert oder in die Daimler-Benz AG, Erfinder des Automobils? Wie viele Kutschen fahren heute auf unseren Straßen und wie viele Autos? Die Erfindung des Automobils, die Erfindung der Dampfmaschine, die Erfindung des Computers… all das sind Meilensteine der technischen Entwicklung, die unser Leben und unseren Alltag nachhaltig verändert haben. In solchen disruptiven Trends möchte ich investiert sein um das Überdurchschnittliche Performancepotential auszunutzen.



Grundsätzlich ist mein Anlagehorizont langfristig ausgerichtet, jedoch möchte ich mir auch die Möglichkeit offen lassen, Optimierungen im kurz- und mittelfristigen Bereich vorzunehmen, um die Performance zu erhöhen.



Dies soll jedoch kein Zocker-Wikifolio sein. Daher werde ich darauf achten, dass sehr kleine Unternehmen, die einerseits natürlich ein höheres Potential auf eine Vervielfachung, andererseits aber auch das Risiko eines Totalverlustes haben, nicht überhand nehmen. Als Ausgleich werde ich auch „Blue-Chips“ beimischen wie etwa Microsoft, Apple und Co. um das Wikifolio zu stabilisieren. Grundsätzlich werden aber nur solche Aktien ausgewählt, von denen ich eine Überdurchschnittliche Performance erwarte.



Zur Absicherung des Wikifolios in einer Korrektur oder einem Crash halte ich mir alle Möglichkeiten offen, wie z.B. ein höherer Cash-Anteil oder Short-ETFs. Was ich jedoch in gar keinem Fall einsetzen werde sind Hebelprodukte. mehr anzeigen