NADQ Bitcoin Treasuries

Handelsidee

Aktien, die mindestens 1000 Bitcoin besitzen, an der Nasdaq gehandelt werden und bei L&S bzw. Tradegate. Die Anfangsgewichtung erfolgt im Verhältnis der gehaltenen Bitcoins. Quelle für die Werte und die gehaltenen Bitcoins ist Bybt(dot)com(slash)BitcoinTreasuries.



Verbleibender Cash wird in einen Bitcoin ETN angelegt.



Updates /Rebalancing in unregelmäßigen Abständen. mehr anzeigen