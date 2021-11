Optionsscheine mit Risiko

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll vor allen Dingen in Staylow, Stayhigh und Inline Optionsscheine investiert werden. Als Basiswerte kommen alle zur Verfügung stehenden Aktien, Rohstoffe, Währungen und Indizes in Frage.

Ein wichtiges Kriterium für die Auswahl der Scheine ist die Volatilität.

