Metals for Hydrogen

Handelsidee

Wasserstofftechnologien stellen einen wichtigen Bestandteil für die reduktion der globalen Emmissionen dar. Dies ist zum einem in Bezug auf den transportsector, aber auch in bezug auf den Einsatz von grünen Wasserstoff in der Industrie (z.B. Stahlwerke) zu sehen.

Sowohl die Herstellung von grünen Wasserstoff mittels Elerctrolyseuren als auch die Verbrennung in Brennstoffzellen sind zwei Anwendungen, die stark auf eine kleine gruppe seltener Metalle angewiesen sind, die Platingruppenmetalle. Hierzu gehören neben Platin auch noch Palladium und Rhodium (wobei diese schwerpunktmäßig in Katalysatoren eingestzt werden) und die noch selterenen Metalle Iridium und Ruthenium. Gerade die lezteren beide stellen wichtige Rohstoffe für Wasserstofftechnologien dar.

Aufgrund der geringen Weltjahresproduktion dieser Metalle und dem Einsatz als Rohstoff in dem Wachstumsmarkt Wasserstofftechnologien ist es möglich, dass der Bedarf dieser Metalle in den kommenden Jahren deutlich steigt.

Um an dieser Entwicklung partizipieren zu können sollen in diesem Wikifolio Aktien von Unternehmen zusammengestellt werden, die sich auf den Abbau von Platingruppenmetallen spezialisieren.

Die Anlagestrategie zielt darauf ab in die Rohstoffe zu investieren, die vom Wachstum im Zukunftssegment Wasserstofftechnologien profitieren können.