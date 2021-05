QualiValueDivid

Handelsidee

Dem Wikifolio liegt eine Analyse von ETFs mit folgenden Schwerpunkten zu Grunde: World Quality, World Value, World Dividenden, Europa Quality, Europa Value und Europa Dividenden. Berücksichtige wurden die 1-2 Fonds pro Thema mit dem höchsten Handelsvolumen.

Für das Wikifolio wurden Aktien berücksichtigt, die folgende Kriterien erfüllen:

- die Aktie war in einem ETF mit dem Schwerpunkt Quality, in einem ETF mit dem Schwerpunkt Value und einem ETF mit dem Schwerpunkt Dividenden (alle drei Kriterien müssen erfüllt sein).

- der Anteil der Aktien betrug mindestens in einem ETF 1% oder mehr der Fondanteile.



Aus der Analyse ist eine Anzahl Titel hervorgegangen, die Qualität mit einem attraktiven innerem Wert und einem regelmässigen Dividendenertrag versprechen.



Die Anteile der Titel werden im Wikifolio gleichmässig gewichtet (ca. 2.5% Anteil pro Titel).



Die restlichen Prozent werden in einen ETF aus dem Bereich Emerging Markets (ca. 5-6%) investiert. mehr anzeigen