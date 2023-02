Selected Ideas Value

Das Wikifolio bündelt vorrangig alle Ideen, welche entweder persönlich oder durch mein teils kostenpflichtiges Netzwerk entstehen. Dabei geht es um klassische Value Analyse aber auch persönliche Erfahrungswerte (über 20 Jahre Erfahrung). Das Portfolio betreibt klassisches Stock Picking, kein Focus auf Dividenden oder sonstigen "Vodoo", wenig Tech, keine Growth Einhörner.... Gute Werte, gutes Management, Makro Chancen.... Sektoren: - alle Bereiche, vorrangig Value Werte, Long only, SPY ETP gehebelt nur als Hedge long/short Märkte: - US & Europa So ca. max 15 Werte, Positionierung einzelner Titel sollte 15% vom Gesamtportfolio nicht übersteigen.