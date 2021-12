Future Tech n Science

Handelsidee

Die Idee:



Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen die meiner Meinung nach vielversprechendsten Zukunfts Unternehmen als auch ETFs mit dem besonderen Fokus auf den natürlichen und vollständig CO₂-neutralen Rohstoff Wasserstoff ausgewählt. Auch habe ich die Top Player der Technik und Zukunftsentwicklungsindustrie mit besonderem Blick auf das immer relevanter werdende Meta-Verse für dieses Portfolio auserwählt. Als Beimischung und konservativen Wert habe ich mich für jedwede Ressourcen entschieden, welche zur Herstellung und Verarbeitung neuer Technologien hauptsächlich verwendet werden.



Welche Werte werden in das Portfolio aufgenommen?



Die Entscheidungsfindung, welche Unternehmen in das Portfolio aufgenommen werden, beruht auf einer fundamentalen Analyse der Unternehmensdaten sowie der Zukunftsausrichtungen und den Zielen der Unternehmensführungen der jeweiligen Unternehmen. Des Weiteren bemühe ich mich, da sich der Zukunftsmarkt im stetigen Wandel befindet, immer wieder Nebenwerte des Portfolios angepasst an die Marktlage und die Zukunftsaussichten der Branche zu oder verkaufen. Ein Fundament bestehend aus den größten Playern der Wasserstoff und Technologie Branche wird hierzu die Basis schaffen. Zu beachten ist, dass Ich sämtliche Werte, vor allem als langfristiges Investment ansehe. Gerade wenn es um das Thema Wasserstofftechnologie geht, ist dies vor allem ein Zukunftsmarkt, der langfristig von neuen Technologien und Innovationen partizipiert.



Zusammenfassung des Portfolios:



Das Ziel des Portfolios ist es, den Zukunftsmarkt im Bereich Wasserstoff und Metaverse Technologie sowie dessen Zulieferer möglichst genau abzubilden, um an den neuen Entwicklungen direkt zu partizipieren.