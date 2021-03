VMP MinimumVarianz EUStoxxWerte

Handelsidee

Das Wikifolio VMPMVI Musterportfolio bildet die Wertentwicklung von europäischen Großunternehmen (Large Caps) ab, die auch im Euro Stoxx 50® vertreten sein können. Anders als beim marktkapitalisierungsgewichteten Euro Stoxx 50®, können die Titel ausschließlich anhand historischer Risikokennzahlen ausgewählt und gewichtet werden. Das Wikifolio VMPMVI Musterportfolio könnte so die Wertentwicklung ausgewählter EuroStoxx 50-Aktien durch ein integriertes Risiko­management abbilden. Ziel kann es dabei, die zu erwartende Volatilität minimieren zu können (Minimum-Varianz). Es ist geplant durch die risikominimale Anlage-Titel-Konstruktion die Kursrückschläge im Vergleich zum Euro Stoxx 50® systematisch erheblich zu verringern. Bei gleichem Anlageuniversum könnten so Risiken durch die Übergewichte einzelner Unternehmen vermieden und die Volatilität spürbar reduziert werden. Es ist beabsichtigt, dass das Wikifolio VMPMVI Musterdepot daher eine langfristig höhere Performance als die Euro Stoxx 50-Werte in gewichteter Summe erzielt.