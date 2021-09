Olavs Dream

Handelsidee

Die Idee dieses Wikifolios ist es eine Cashquote von 50 Prozent über einen 30 Tagesschnitt aufrecht zu erhalten.





Die Anzahl der Aktien soll 13 nicht übersteigen. Zwei Hände voll plus 3.





Mit den Cash-Beständen sollen bis zu fünf Aktien die im Portfolio sind und welche ich als zu schwach bewertet ansehe nachgekauft werden.

Bei den Nachkäufen erwarte ich überproportionale Preissteigerungen und/ODER unterproportionale Verluste im Vergleich zum gesamten Markt.





Aktien welche bereits im Plus sind sollen dann wieder verkauft werden.





Ich versuche somit systematisch einen Dollar Cost Average in die Gesamtperformance zu bringen.





Dieses Wikifolio soll somit übersichtlich bleiben. Es wird keinen thematischen Schwerpunkt geben.

Alles ist erlaubt.

