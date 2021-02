Xie-Kapitalanlage

Handelsidee

Eine Kapitalanlage ist keine Geldanlage (EUR, USD,...etc), eine Kapitalanlage ist eine Beteiligung an den Industriewerten....wir werden damit Mitinhaber an KnowHow, Produktion, Grundeigentum usw. Gut, damit ist die Zielrichtung grob vorgegeben.

Bei den verwendeten Aktien werden die technischen Werte stark vertreten sein, genau wie die etablierten Standardwerte.

Der Bereich ist hauptsächlich Europa und USA, Asien und Nebenwerte werden eher selten sein.

Nachdem allerdings Crypto Currency immer mehr auch in die Firmenbilanzen einfliesst (Tesla baut wohl gerade seine neue Fabrik mit Bitcoin Gewinnen aus 2020) und damit diese Währungen aus der Verbots-Gefahrenzone heraus kommen, wird auch dieser Bereich hier vertreten sein.

ETFs sollen nur Überbrückung oder im Sonderfall in diesem Depot verwendet werden.

