One Invest

Handelsidee

Sehr geehrte Leser*innen,



in diesem Wikifolio möchte ich Ihnen mein "One Investment" vorstellen, das das Ziel verfolgt, das einzige Wikifolio zu werden, das sie brauchen. Dabei wird ein Teil in weltweite breit diversifizierte (Value) ETFs investiert, ein anderer Teil verfolgt aktuelle Trends, Innovationen und Transformationen in Einzeltiteln. Cryptocurrency (Bitcoin) rundet dabei das Portfolio ab.



Kern dieses Depots bilden dabei ein weltweit diversifizierter ETF und Small Cap Value ETFs.



Darüber hinaus wird in attraktive Unternehmen investiert werden. Diese werden anhand von aktuellen Trends und Innovationskraft ausgewählt. Auch sich transformierende Unternehmen oder Value-Plays werden Teil vom Wikifolio sein.



Ein Bitcoin-Anteil wird ebenso einen kleinen Part einnehmen. mehr anzeigen