Next Value-Strategy

Handelsidee

In diesem wikifolio soll die Value-Strategie umgesetzt. Aktien sollen anhand von ausgewählten Kennzahlen in das wikifolio eingekauft bzw. wieder verkauft, wenn Grenzwerte überschritten wurden. Die Kriterien für das wikifolio sollen eindeutig festgelegt werden. Rationelle Entscheidungen stehen bei diesem wikifolio im Vordergrund. In erster Linie sollen Aktien der deutschen Märkte betrachtet werden. Allerdings sind internationale Aktien, wenn diese die festgelegten Kriterien erfüllen, ebenfalls möglich. Der Anlagehorizont ist nicht festgelegt, sondern abhängig von der Entwicklung der Kennzahl des Aktienwerts. Dieses wikifolio soll im Rahmen einer Studienarbeit eröffnet und regelmäßig bewertet werden. mehr anzeigen