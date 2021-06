Handelsidee

Der Plan ist ein Solides Wikifolio zusammen zu stellen mit einer abgewandelten 80/20 Strategie also etwas mehr Risiko in der 70/30 Strategie.

Die 70% sollen Burggraben Aktien, Dividenden, Anleihepapier, Zukunftsfähig ETF, sowie REITs bestehen.

Die 30% sollen aus potenzielle Chancen, Growth, oder zukunftsfähig Trendpapieren bestehen, hier wird nicht mit Mean Stock gezockt.

Die Anlage ist ganz klar Mittel bis langfristig ausgerichtet.

Zur Analyse werden die üblichen Kennzahlen und Chart Techniken in eine Kontexte zur Stärken und Schwächen sowie Chancen und Risiken gesetzt.

Am Ende ist meine Glaskugel aber genauso Gute oder schlecht wie die aller anderen.

mehr anzeigen