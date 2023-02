Grow4Flow_Junior

Das wikifolio soll eine Möglichkeit zum langfristigen Vermögensaufbau bieten, zum Beispiel um für seine Kinder oder Enkel einen finanziellen Grundstock aufzubauen (Kinder / Junior - Depot) im Hinblick auf die Kosten von Ausbildung / Studium, etc.. Deshalb der Namenszusatz "Junior". Der Zeithorizont ist dementsprechend langfristig und liegt bei > 10 Jahren. Natürlich eignet sich das Wikifolio auch generell für den langfristigen Vermögensaufbau, nicht "nur" mit Blick auf die nächste oder übernächste Generation. Der lange Zeithorizont ermöglicht eine Investition vorwiegend in "riskantere" Wachstums-Aktien und ETFs. Auf Hebel-Zertifikate, Optionsscheine o.ä. Instrumente wird aber bewusst verzichtet. Im Fokus stehen langfristige Megatrends wie Künstliche Intelligenz, Automatisierung / Robotik, Kryptotechnologie, Biotech / Genetik, Erneuerbare Energien, etc. Kurzfristig wird eine überdurchschnittliche Volatilität in Kauf genommen, damit soll umgekehrt das Erzielen einer überdurchschnittlich hohen längerfristigen Rendite ermöglicht werden - dank Zinseszinseffekt der entscheidende Punkt beim längerfristigen Vermögensaufbau. Angelehnt an Andreas Beck bei seinem Global Portfolio One wird in "normalen" Zeiten eine Investitionsreserve gehalten, um bei größeren Rücksetzern gezielt nachkaufen zu können. Von Empfehlungen, beim langfristigen Vermögensaufbau auf marktbreite Standard-ETFs wie MSCI World o.ä. zurückzugreifen, halte ich wenig. Natürlich wird man damit längerfristig auch eine positive Rendite erzielen, aber eben nur eine durchschnittliche! Wer viel Zeit mitbringt sollte bewusst mehr kurzfristiges Risiko eingehen und sich damit längerfristig höhere Renditechancen "einkaufen". Wenn man verinnerlicht hat, wie krass der Zinseszinseffekt auf lange Sicht wirkt und welch einen Unterschied höhere Renditen dabei machen, dann wird man dem typischen und auch normalen Reflex der Risikoscheu (Risikoaversion) hoffentlich widerstehen - die (Enkel-)Kinder werden es einem danken!