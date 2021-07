BasicChildhoodFund

Handelsidee

Ein Basisportfolio das alle wichtigen Werte abbilden soll und wie alle meine Portfolios auf langfristiges Wachstum ausgelegt ist. Dieses Wikifolio soll speziell für die Geldanlage für Kinder sein.



This a basic Fund representing all important shares and is an long term investment. This Wikifolio is especially suitable if you want to save money for yor children. mehr anzeigen