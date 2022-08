Blockchain-Technologie und Kryptowährungen erlangten in den letzten Jahren immer größere Bekanntheit und erfreuten sich einer steigenden Adaption im Finanzsektor. Mit diesem Wikifolio soll ein diversifizierter Zugang in diesen Markt ermöglicht werden. Es richtet sich an langfristige, risikobereite Investoren, denn der Kryptomarkt hat viel Potenzial, ist aber auch sehr volatil. Investiert wird sowohl in Unternehmen die Umsätze im Bereich Blockchain generieren, als auch in ETNs, die einzelne oder mehrere Kryptowährungen abbilden. Dabei werden große und etablierte Projekte bevorzugt und Schwächephasen zum Kauf genutzt. Viel Spaß beim Investieren!