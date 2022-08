CuS Quality Value World Shares

📖CuS: 💡Nur Aktien 💡Nur sinnvolle Geschäftsmodelle 💡Weltweite Streuung 💡Rebalancing 💡Langfristiges Investieren 💡Kombination von Quality & Value 💡Menschen treffen Entscheidungen 💡Investition nur in Länder mit Rechtsstaatlichkeit 💡Kein Trading 💡Keine Derivate 💡Kein Markettiming 💭Unserer Entscheidungsprozess: 👨🏼‍🎓Wir sind 2 Kindheitsfreunde aus dem bayerischen Oberland, die sich beruflich rund um die Ihr mit Anlagestrategien und tagesaktuelle Themen der Finanzwelt befassen. Wir haben kurze Entscheidungswege und treffen jede Entscheidung unter 4 Augen. Es wird angestrebt, kein Cash und ständig zwischen 20-30 Positionen zu halten. 👀Unsere Benchmarks: 📈 Ähnliche Anlagestrategie: iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF 🗺Gesamtmarkt: iShares MSCI ACWI UCITS ETF 🖥Quellen: 👉Eikon Thomson Reuters 👉Geschäftsberichte der Unternehmen 👉Fachzeitschriften, wie Bloomberg, Financial Times, Traderfox etc.