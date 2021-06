Handelsidee

Das Wikifolio Momentum-Booster II verfolgt eine auf ETFs basierende Momentumstrategie. Sie soll einerseits eine bessere Performance als die Benchmark, der US-amerikanische S&P500 Index, erzielen. Andererseits soll sie Kursabschläge in Crashphasen durch eine präzise Umschichtung des investierten Kapitals deutlich reduzieren.



Wissenschaftliche Studien (etwa Antonacci, G.: Absolute Momentum: A Universal Trend-Following Overlay (2013); Akemann, C. et al.: Relative Strength Does Persist (1977); Asness, C. et al:Fact, Fiction, and Momentum Investing (2014)) zeigen, dass der Faktor Momentum über alle Marktphasen hinweg stets zu einer Outperformance führte und führt. Diese Tatsache setzt das Momentum-Booster II Portfolio unter Nutzung von ETFs um, da nur mit diesen Produkten eine kostentechnisch angemessene Diversifikation über viele hundert Einzelwerte sichergestellt werden kann, wie sie für die effektive Nutzung des Momentumfaktors erforderlich ist.



Momentum-Booster II investiert ausschließlich in drei Komponenten, die je nach Marktphase zum Tragen kommen. Die Analyse und Festsetzung der aktuell überzugewichtenden Komponenten erfolgt auf Basis der wissenschaftlich fundierten Momentumbestimmung. Das Rebalancing bzw. die Anpassung des Portfolios erfolgt auf monatlicher Basis.



Das Wikifolio ist für Einsteiger und eher konservative Investoren geeignet, die besonders auf den Kapitalerhalt Wert legen, aber dennoch eine gute Rendite erzielen möchten. mehr anzeigen