Fortune Best Employers

Handelsidee

"Geht es den Mitarbeitern gut, geht es dem Unternehmen gut."



Über viele Jahre hat sich in diversen Studien gezeigt, dass zufriedene Mitarbeiter sich positiv auf die Performance eines Unternehmens auswirken. Das betrifft Punkte wie Fluktuation, Produktivität, aber auch Weiterentwicklung.



Die Strrategie des Portfolios ist, diesen Fakt zu nutzen und in diejenigen Unternehmen zu investieren, die wiederum am meisten in die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter investieren. Dazu werden Rankings zu den besten Arbeitgebern weltweit genutzt und das Portfolio entsprechend aufgebaut.



Die Haltedauer ist eher auf einen längeren Zeitraum angelegt und orientiert sich an den Veränderungen dieser Rankings. mehr anzeigen