Globale Aktien

Handelsidee

Dieses Wikifolio zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio ab, das sich in erster Linie aus globalen Aktienwerten zusammensetzt.

Mit einigen gut ausgewählten Titeln soll ein intelligentes, breit gefächertes Portfolio zusammengestellt werden. Die Portfoliostrukturierung soll je nach Marktphase in regelmäßigen Abständen überprüft und nach Bedarf angepasst werden.

