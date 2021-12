MH Asset Global Value

Handelsidee

Investition flexibel in eine breite Form von Anlageklassen als Bsp. direkt in Aktien, Anleihen, Währungen, Edelmetalle, Rohstoffe, Private Equity, Alternative Investments, Infrastruktur, Absicherungsinstrumente und Investmentfonds je nach Marktsituation und Trends. Langfristiger Schwerpunkt ist die Allokation von qualitativen Sachwerten in Form von Aktien global über alle Branchen, attraktive Dividendenaktien, Edelmetalle und Rohstoffe, sowie Private Equity und Alternative Investments. Der Anlagehorizont von Investoren sollte mindestens 5 Jahre betragen. Die Auswahl erfolgt nach qualitativen Bilanzkennzahlen der Unternehmen, Wachstum der Unternehmen, Momentum und makroökonomischer Betrachtung von Wirtschafts- und Notenbankzyklus mehr anzeigen