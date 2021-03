Market Movement Investment 2050

Handelsidee

Wikifolio "MMI2050" soll in langfristig aussichtsreichsten Werte mit Chancen auf dauerhafte Kursgewinne investiert werden.

Sollte ein Wert nicht mehr die Kriterien erfüllen, soll er verkauft werden und durch einen anderen Wert ersetzt werden.

Das Wikifolio soll die Möglichkeit nutzen, in alle Werte des Wikifolio -Anlageuniversum- wie Aktien, ETF´s, Fonds sowie Anlagezertifikate, und Hebelprodukten zu investieren.

Die Anlagedauer in einen Wert ist, wenn möglich, mittel- bis längerfristig vorgesehen.

Als Entscheidungsfindung soll Market Profile & Sentimentanalyse dienen. mehr anzeigen