Natural Ressources and Energy

Handelsidee

In diesem Wikifolio liegt der Fokus auf Rohstoff- {Minen, Explorer, ETFs, Royalties}'s. Die Hauptstrategie ist mittel und langfristiger, antizyklischer Handel mit besonderem Blick auf gemiedene Sektoren wie Uran, Oel, Gas und Kohle. Weitere Eckpfeiler sind Edelmetalle und als besondere Wachstumschancen "Batteriemetalle".



Die Auswahl der Titel erfolgt nach keinem strengem Schema und hat einen maximalen Horizont von 5 Jahren (z. B. Uran). Einige Einzeltitel werden aufgrund von Chartsignalen gekauft und/oder aufgrund der attraktiven Bewertung. Bei langfristigen Positionen spielen die Qualitaet des Managements, Bilanz/Verschuldung, Assets und Verwaesserung der Aktien eine wichtige Rolle. Im Explorerbereich ist man allerdings immer mit einem erhoehtem Risiko konfrontiert und in diesem Wikifolio wird dieses Risiko bewusst eingegangen.



Eine besonders vertieftes Fachwissen wie die eines professionellen Rohstoffanalysen liegt mir nicht vor! Ich kann Minen und Explorer also nur anhand der Praesentationen, Interviews und Bilanzzahlen auswaehlen und folge mehreren (durchaus kostenpflichtigen) Informationsquellen wie Crux Investors, Uranium Insider etc. die wiederrum Kontakt zu den Management teams der Minenbetreiber haben.



Generell ist der Rohstoffsektor risikoreich, allerdings ist eine gesunde Mischung aus stabilen, weniger volatilen Werten mit risikoreichen small-caps aus verschiedenen Sektoren eine Moeglichkeit das Verlustrisiko zu verringern und gleichzeitig gute Chancen auf langfristig hohe Zuwaechse beizubehalten mehr anzeigen