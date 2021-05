Trendfolge und relative Staerke

Handelsidee

Das Corona Jahr hat gezeigt, selbst in der größten Krise gibt es Gewinner.

Diese Gewinner gilt es zu identifizieren und geschickt zu handeln.

Idee dieses Wikifolios soll die gezielte Auswahl von unterbewerteten Titeln sowie Trendgewinnern mit hoher relativer Stärke sein.

Das Wikifolio soll maximal 10 Einzelwerte enthalten um bei allen Werten eng am Ball bleiben zu können.

Die Haltedauer kann von wenigen Tagen bis zu mehreren Monaten betragen.

Oberstes Gebot ist die strategische Auswahl der richtigen Titel und die emotionslose und geduldige Umsetzung am Markt. mehr anzeigen