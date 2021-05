Pro Eco Worldwide Equal Weight

Handelsidee

Das Wikifolio investiert ausschließlich in Titel, die sich durch herausragende Leistungen in mindestens einem der folgenden Bereiche auszeichnen:



- Entwicklung von Technologien und Produkten, die den Kampf gegen den Klimawandel unterstützen

- Entwicklung von Technologien und Produkten, die die Reinhaltung oder Reinigung von Trinkwasser unterstützen

- Erneuerbare Energien

- Rohstof- & Energieeffizienz

- Kreislaufwirtschaft

- Öffentlicher Personenverkehr

- Stärkung der Menschenrechte



Negativkriterien:



- Unternehmen, die ihren Sitz in Steueroasen gemäß der Schwarzen Liste der Steueroasen der EU haben

- Nachgewiesene Missachtung von Umweltgesetzen

- Missachtung von Arbeiter- & Menschenrechten



Dabei greife ich auf die Screenings vertrauenswürdiger Nachrichtenquellen und Fondsgesellschaften zurück, ohne deren Fonds direkt nachzubilden.



Merkmale des Wikifolios:



Alle Positionen werden zu etwa gleichen Teilen eingekauft. Re-balancing erfolgt gelegentlich.

Halbjährlich werden neue Positionen hinzugefügt oder entfernt.

Es gibt eine Überbetonung von Investements in stark wachsende Volkswirtschaften, sofern das Wikofolio-Anlageuniversum dies zulässt. mehr anzeigen