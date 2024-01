Das wikifolio 'RegelFest Value' konzentriert sich auf Aktien, die an europäischen oder US-amerikanischen Börsen gehandelt werden. Für die Auswahl der Aktien wird eine Marktkapitalisierung von über 50 Mio. Euro vorausgesetzt. Aktien müssen aktiv gehandelt werden und dürfen nicht aus bestimmten ausgeschlossenen Sektoren stammen. Wesentliche Auswahlkriterien sind ein langfristig hoher Return on Invested Capital (ROIC), ein niedriger Verschuldungsgrad sowie weitere Bewertungskriterien, die auf die Effizienz und das Wachstumspotenzial der Unternehmen abzielen. Die Strategie sieht vor, vierteljährlich bis zu sieben neue Aktien aufzunehmen, wobei angestrebt wird, eine Diversifikation mit einer Gesamtanzahl von etwa 30 Aktien zu erreichen. Die Haltedauer jeder Aktie im Portfolio ist grundsätzlich auf ein Jahr ausgerichtet. Nach diesem Zeitraum findet eine Neubewertung statt, und die Aktien werden entsprechend ihrem aktuellen Ranking ins Portfolio aufgenommen oder ausgetauscht. Überschüssiges Kapital, das nicht in Aktien investiert wird, kann in Geldmarkt- oder Anleihe-ETFs angelegt werden. Dies dient der weiteren Diversifikation und Risikominimierung des Portfolios. Die Strategie und die Auswahl der Aktien werden regelmäßig überprüft und an die Marktbedingungen sowie die festgelegten Kriterien angepasst.