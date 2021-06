Stocks for the Long Run

Handelsidee

In diesem wikifolio soll überwiegend in Large- und Midcaps aus Europa, den USA und weltweit investiert werden. Bei der Aktienselektion soll ein besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und zukünftiges überproportionales Gewinnwachstum als auch Umsatzwachstum gelegt werden. Dabei sollen fundamentale Kennzahlen wie z.B. das geometrische EPS- und Umsatzwachstum ihre Berücksichtigung finden. Mittels Charttechnik und der Ermittlung der Trendstabilität sollen die optimalen Ein- und Ausstiegszeitpunkte identifiziert werden. In volatilen Marktphasen soll die Cash-Quote erhöht und das wikifolio mittels Short-, Rohstoff- bzw. Anleihen-ETFs möglichst gegen Kursverluste abgesichert werden. Die Anlagedauer soll überwiegend langfristig sein. mehr anzeigen