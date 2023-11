Das Trending Tech Value Portfolio wählt Global Aktien aus dem Sektor Information Technology (nach Global Industry Classification Standard) mit einer Marktkapitalisierung größer gleich 2 Mrd. Dollar aus. Diese werden nach 6 Faktoren gerankt, welche im Buch "What works on Wall Street" von James Patrick O'Shaughnessy eine überdurchschnittliche Rendite erzielt haben. Das Ranking erfolgt aufgrund folgender Faktoren: 1. Price-to-Book (je niedriger je besser) 2. Price-to-Earnings (je niedriger je besser) 3. Price-to-Sales (je niedriger je besser) 4. EBITDA-to-EV (ROI) (je höher je besser) 5. Price-to-Free Cash Flow (je niedriger je besser) 6. Shareholder Yield (je höher je besser) Aus den besten 10% der Aktien werden die 25 Aktien mit dem höchsten Kursanstieg der vergangenen 6 Monate ausgewählt. Aufgrund dieses Ansatzes werden alle Aktien gleich gewichtet, da die Performance bzw. der Total Return im Vordergrund steht. Die Aktien werden einmal jährlich neu ermittelt und komplett rebalanciert (jeweils im November). Das Wikifolio führt keine Länderdiversifizierung durch (Klumpenrisiko). Zum unverzüglichen Ausschluss aus dem Index führen folgende Gegebenheiten: 1. Das Unternehmen hat Probleme bei der Ermittlung der Quartalszahlen. 2. Das Unternehmen wird von einer Behörde des Betrugs angeklagt. 3. Das Unternehmen erhält ein Übernahmeangebot und der Kurs entspricht >95% des Übernahmeangebots 4. Das Unternehmen sinkt im Kurs um mehr als 50% und befindet sich innerhalb der 10% der schlechtes Kursperformance im gesamten Sektor der letzten 12 Monate. Das entsprechende Unternehmen wird dann durch das nächst folgende Unternehmen zum Zeitpunkt der Rebalancierung ersetzt.