Die Handelsidee für dieses Wikifolio basiert auf der SWOT-Handelsstrategie und dem Burggraben von Morningstar. Die Umsetzung erfolgt durch den systematischen Einsatz der SWOT-Analyse in Verbindung mit dem Wide Moat Index von Morningstar. Die Hauptpunkte der Strategie sind wie folgt: Selektion von Wide Moat-Unternehmen: Das Wikifolio wird auf Unternehmen setzen, die den strengen Kriterien des Burggrabens von Morningstar entsprechen. Die SWOT-Analyse wird genutzt, um die internen Stärken, Schwächen, externen Chancen und Risiken dieser Unternehmen zu bewerten. Nutzung des MOAT-ETFs: Ähnlich wie im vorherigen Beispiel wird ein Exchange-Traded Fund (ETF) verwendet, um die Umsetzung der Strategie zu erleichtern. Der MOAT-ETF, der den Wide Moat Index abbildet, wird gekauft und gehalten. Automatisierte Neugewichtung durch den MOAT-ETF: Die vierteljährliche Neugewichtung des Burggrabens von Morningstar wird automatisch durch die Zusammensetzung des MOAT-ETFs berücksichtigt. Anleger müssen sich nicht aktiv um die Portfolioanpassung kümmern. Dieses Wikifolio erfolgt mit dem klaren Ziel, von langfristigen Wettbewerbsvorteilen profitieren zu können. Das Wikifolio wird sich gezielt auf Unternehmen konzentrieren, die durch die Burggrabenanalyse von Morningstar identifiziert wurden. Investoren haben die Möglichkeit, das Portfolio transparent zu beobachten, zu kommentieren und bei Überzeugung in das Wikifolio zu investieren. Die Strategie setzt auf langfristige Stabilität und Performance durch die Investition in Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen. Die Einführung des Wikifolios auf dieser Plattform ermöglicht es, die Strategie in Echtzeit zu verfolgen, gemeinschaftsbasierte Investitionen zu fördern und Transparenz zu gewährleisten. Interessierte Anleger sind eingeladen, die Entwicklung des Portfolios zu beobachten und aktiv an der Diskussion teilzunehmen. Bleiben Sie auf dem Laufenden für zukünftige Updates!