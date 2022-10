XetraF-Score

Dieses Wikifolio ist angelehnt an Pietrowski F-Score und sucht unterbewertete Valuetitel aus USA und Europa. Hierbei sollen alle Filter so gesetzt werden, wie es in der Originalversion beabsichtigt ist. Dieser komplizierte Vorgang kann mit einem dementsprechenden Scanner durchgeführt werden. Das entstehende Ranking entscheidet über Entry oder Exit einer Aktie.