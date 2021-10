Aktienturbo 3XL

Handelsidee

Ziel soll die Erzielung mittel-bis langfristig Kapitalaufbaus sein.

Investiert soll in Open-End-Zertifikate, mit Knock-Out Schwellen,

Hinsichtlich der Unternehmensgröße soll der Schwerpunkt bei mittel- und großkapitalisierten Unternehmen liegen, die attraktiv bewertet sind und ein erhebliches Gewinnwachstum aufweisen.

Der Anlageschwerpunkt soll sich Regional auf Europa und Amerika konzentrieren.

Es können auch Inline-Optionsscheine zum Einsatz kommen, um von Seitwärtsbewegungen von Aktien zu profitieren.

Open-End-Zertifikate können den Vorteil bieten überdurchschnittlich an der Gesamtentwicklung von Aktien/Märkten zu profitieren.

Der Hebel der Zertifikate sollte nicht höher als 4 liegen um das Risiko nach möglich so gering wie möglich zu halten.

Die Haltedauer der Positionen kann von kurz bis mittelfristig variieren.

Die Entscheidungsfindung soll im Schwerpunkt der technischen Analyse folgen.

Hier könnten die Indikatorenanalyse (wie Momentum, Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD) ein Rolle spielen

Branchenanalyse (wie Geschäftsklima-Indices, Auftragseingänge, Auftragsbestände, Lagerbestände, Produktionspläne, Marktstruktur / Wettbewerbsumfeld) sollten sich bei der Entscheidungsfindung positiv auswirken können.

