NEXT LEVERAGE

Konsistenz ist nicht einfach. Die Erzielung qualitativ hochwertiger Renditen erfordert einen unnachgiebigen Fokus, die kontinuierliche Anpassung an dynamische Bedingungen und die aktive Verfolgung von Marktchancen. Um dies zu erreichen, wird nach unterschiedlichen Perspektiven und Ansätzen gehandelt, wobei beim Trading mit Hebelprodukten auf Rohstoffe, Währungen, Indizes, Aktien der Anlagehorizont meist kurzfristig ist und zur Entscheidungsfindung in der Regel die Technische Analyse genutzt wird. Es werden sowohl Long- als auch Short-Positionen eingenommen. Stop Loss und Take Profit werden gesetzt. Bei Investitionen in Aktien und ETFs spielt neben News auch die Fundamentale Analyse eine Rolle.