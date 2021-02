BITCOIN BLOCKCHAIN KRYPTO

Handelsidee

Das hier aufgebaute Portfolio soll ein diversifiziertes Investment in Kryptowährungen oder Unternehmen im Bereich Kryptowährungen, Bitcoin, Blockchain und Distributed Ledger Technologie ermöglichen.



Um die Bedürfnisse verschiedener Investoren bestmöglich zu erfüllen, ist beabsichtigt, die speziell in diesen Sektoren tätigen Unternehmen zu bündeln, um ein hoch diversifiziertes Portfolio zu schaffen. Unternehmen werden unter anderem aufgrund deren Fundamentaldaten und aktueller Nachrichten sowie akademischer Forschung in dem Bereich ausgewählt.

Neben diesen Branchen und Werten können weitere Trends im Zusammenhang mit Kryptowährungen berücksichtigt werden.



Die Daten werden grundsätzlich nach dem Bottom-Up Prinzip aus einer möglichst breiten Datenbasis aggregiert. Für die Datenbasis werden in der Regel marktführende Finanz-Datenbanken genutzt.

Das Handelsuniversum soll sich auf Aktien, ETFs und Fonds beschränken, diese werden überwiegend langfristig gehalten.

