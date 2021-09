Kryptowaehrungen im Trend

Handelsidee

In meinen Augen gehört den Kryptowährungen die Zukunft. Wie der Titel schon besagt, soll der Aufwärtstrend im Kryptomarkt gehandelt werden. In anderen Worten, ist der Trend, der nach rein charttechnischen Kriterien definiert wird, gebrochen, werden Gewinne mitgenommen und solange in der Warteschleife belassen, bis wieder ein Kaufsignal generiert wird. Der Investitionsgrad beträgt also zwischen 0 und 100 %.

Ziel ist es, die extrem hohe Volatilität dieser dynamischen Branche ein wenig in den Griff zu bekommen, und dabei günstigere (Wieder-) Einstiegskurse auszumachen. Shortpositionen sind unter Umständen ebenfalls eine Option.