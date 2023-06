Gold-Silver-Dynamic-Explorer

Die Anlageidee soll auf der Annahme basieren, dass in einem Umfeld aus explodierenden Geldmengen und Verschuldungen Sachwerte als Alternative gelten könnten. In diesem wikifolio soll in Aktien von Gold - und Silberbergbau - Explorern investiert werden, die meines Erachtens als Hebel auf die vermutlich stabilen oder steigenden Edelmetallpreise fungieren könnten. Aufgrund lang zurückreichender Analysen eines bekannten Edelmetallanalysten liegt der Markt für Explorer seit vielen Jahren brach. Sollten die Edelmetalle stärker steigen, wird sich durch die Explorer ein erhebliches Steigerungspotential ergeben. Die Anlage in diesem wikifolio ist extrem spekulativ Der Anlagehorizont soll mittel- bis langfristig ausgelegt sein. Kurzfristige Reduzierungen bzw. Aufstockungen an Edelmetallexploreraktien sollen der Optimierung des Anlagemixes dienen. Die Werte im wikifolio sollen in der Regel aufgrund fundamentaler ( globaler ) Analyse ausgesucht und bei Erreichen bestimmter Ergebnisse veräußert werden.