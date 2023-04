Long Only Value Enterprises Fund

Es wird in Unternehmen investiert, die klassische Buffet - Graham - Dodd - Value-Kriterien erfüllen: - Starke Wettbewerbsvorteile - Langweilige oder einfache Branche - Erhältlich zu einem deutlich reduzierten Preis auf den inneren Wert - Margin of Safety Anlagehorizont ist jeweils so lange, wie sich keine besseren Investitionsmöglichkeiten ergeben. Aktienresearch wird primär über das Lesen der Jahresabschlüsse und Investorenkonferenzen betrieben. Öffentliche Updates einmal jährlich.