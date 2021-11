Sweet-Area-Trading

Handelsidee

Im Rahmen dieses wikifolios soll mit einem geringen Risiko in jeder Position Trendhandel in allen Zeiteinheiten betrieben werden. In das Wikifolio werden ausgesuchte Titel aufgenommen, die sich in einem stabilen Trend befinden. Vorrangig erfolgt der Handel mit Einzelaktien. Bei Bedarf kann das Portfolio auch mit ETFs auf Indizes und Rohstoffen angereichert werden. Ziel ist ein stetiger Wertzuwachs bei gleichzeitig wenig Drawdown. Der Kapitalerhalt steht hierbei an erster Stelle. Umgesetzt wird dies mit einem strikten Risikomanagement. Das wikifolio wird nur selten zu 100% investiert sein. Zudem wird es Phasen geben, in denen von einem Handel gänzlich Abstand genommen wird. mehr anzeigen